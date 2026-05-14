Paso a Chile habilitado: el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este jueves, el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa que "amanece seminublado en zona sur desde las 11. Las mismas características se observarán en zona centro y Valle de Uco, mientras que desde las 16 se extenderán hacia el norte y este. No se observan precipitaciones".

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

El viernes, por su parte, amanecerá seminublado en toda la región, mientras que a partir de las 20 comenzará el mal tiempo con precipitaciones débiles en la zona centro, extendiéndose durante la madrugada hacia zona norte.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: