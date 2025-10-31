Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este viernes el pronóstico de Contingencias Climáticas indica nevadas en cordillera, que se extenderían hasta el día sábado inclusive.

A primera hora de la mañana, las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 2°

Las Cuevas: - 3° Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: