Paso a Chile: el estado actual y el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar a Chile las 24 horas.

Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas señala nevadas en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: 1°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Según el pronóstico, la inestabilidad en cordillera se mantendrá al menos hasta el día miércoles. Para el martes están pronosticadas nevadas en cordillera y el ingreso de un frente frío. Durante el miércoles, en tanto, Contingencias Climáticas indica que estará inestable en alta montaña.

Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: