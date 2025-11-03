Paso a Chile: el estado actual y el pronóstico para los próximos días
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar a Chile las 24 horas.
Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas señala nevadas en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 4°
- Punta de Vaca: 1°
- Puente del Inca: - 1°
- Las Cuevas: - 2°
Según el pronóstico, la inestabilidad en cordillera se mantendrá al menos hasta el día miércoles. Para el martes están pronosticadas nevadas en cordillera y el ingreso de un frente frío. Durante el miércoles, en tanto, Contingencias Climáticas indica que estará inestable en alta montaña.
Las autoridades solicitan circular con precaución y previo a iniciar viaje hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.