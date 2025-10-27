Paso a Chile: el estado del corredor internacional

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

En el inicio de semana, Contingencias Climáticas señala el ingreso de un frente frío en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: 1°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° El martes, en tanto, el pronóstico indica un jornada poco nubosa en cordillera. Estabilidad que se mantendría miércoles y jueves.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: