Paso a Chile: estado actual y el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Contingencias Climáticas señala para este martes una jornada estable con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: 2°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Por su parte, miércoles y jueves continuaría la estabilidad en alta montaña, con días con poca nubosidad.

Previo a iniciar viaje hacia el vecino país, las autoridades solicitan circular con precaución y corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: