Paso a Chile: cómo se encuentra el corredor internacional

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este miércoles la Dirección de Contingencias Climáticas señala una jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vaca: 0°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: