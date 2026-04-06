Paso a Chile habilitado: qué tener en cuenta tras el cambio horario

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Desde este domingo 5 de abril Chile implementó un cambio de huso horario. De esta manera, ya rige una hora de diferencia menos con Argentina. Sin embargo, el cambio horario no afectará el funcionamiento del Paso Internacional que continuará habilitado las 24 horas hasta el 1 de junio.

Previo a iniciar viaje, se recomienda a los usuarios tener en cuenta los husos horarios de cada país para evitar inconvenientes. También resulta oportuno corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Pronóstico en alta montaña En el inicio de la semana, el pronóstico señala una jornada con cielo despejado en alta montaña. De acuerdo al pronóstico semanal que elabora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una semana con estabilidad en cordillera.

En cuanto a las temperaturas, las mismas oscilarían entre los - 5 y - 4 grados de mínima, mientras que la temperatura máxima iría de 2 a 4 grados.