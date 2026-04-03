El importante cambio que comienza a regir en Chile a partir de este domingo
Desde este domingo Chile implementará un importante cambio que los viajeros deben tener en cuenta a la hora de planificar su visita al vecino país.
Desde este domingo 5 de abril Chile implementará un importante cambio que afectará a los viajeros que decidan cruzar al vecino país por el paso internacional Cristo Redentor. La información fue confirmada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.
El cambio que implementará Chile
La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras (Ministerio del Interior), informó que se llevará a cabo un cambio de huso horario en Chile a partir del domingo 5 de abril. "Habrá una hora de diferencia menos con la República Argentina", explicaron desde el organismo.
"Este cambio de horario no afectará el funcionamiento del Paso Internacional que continuará habilitado las 24 horas hasta el 1º de junio. Se recomienda a los usuarios tener en cuenta los husos horarios de cada país para planificar correctamente su viaje. Para mayor información consultar los sitios oficiales", agregaron.
Paso Pehuenche
El cambio horario en Chile si generará variaciones en el Paso Pehuenche. La salida de Argentina será de 9 a 18 (horario de Argentina) y de 8 a 17 (horario de Chile). Por su parte, la entrada a Argentina será de 9 a 19 (horario de Argentina) y de 8 a 18 (horario de Chile).
Cuándo cambia el horario del paso a Chile
Hasta el 1 de junio el Paso Internacional Cristo Redentor continuará funcionando las 24 horas. A partir de esa fecha se establecerán las restricciones horarias de invierno.