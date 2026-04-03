El importante cambio que comienza a regir en Chile a partir de este domingo

Desde este domingo Chile implementará un importante cambio que los viajeros deben tener en cuenta a la hora de planificar su visita al vecino país.

En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce.

Desde este domingo 5 de abril Chile implementará un importante cambio que afectará a los viajeros que decidan cruzar al vecino país por el paso internacional Cristo Redentor. La información fue confirmada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras.

paso cristo redentor aduana los libertadores(25).JPG El paso a Chile por Cristo Redentor. ALF PONCE MERCADO / MDZ El cambio que implementará Chile La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras (Ministerio del Interior), informó que se llevará a cabo un cambio de huso horario en Chile a partir del domingo 5 de abril. "Habrá una hora de diferencia menos con la República Argentina", explicaron desde el organismo.

"Este cambio de horario no afectará el funcionamiento del Paso Internacional que continuará habilitado las 24 horas hasta el 1º de junio. Se recomienda a los usuarios tener en cuenta los husos horarios de cada país para planificar correctamente su viaje. Para mayor información consultar los sitios oficiales", agregaron.

Paso Pehuenche El cambio horario en Chile si generará variaciones en el Paso Pehuenche. La salida de Argentina será de 9 a 18 (horario de Argentina) y de 8 a 17 (horario de Chile). Por su parte, la entrada a Argentina será de 9 a 19 (horario de Argentina) y de 8 a 18 (horario de Chile).