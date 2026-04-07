Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

El pronóstico para este martes anticipa una jornada con cielo despejado en alta montaña. La temperatura mínima sería de - 4 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 2 grados.

Para el miércoles, la Oficina de Vigilancia Meteorológica proyecta "cielo despejado en general. A partir de las 20, se prevé seminubosidad en la zona Sur y en el sector central".

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: