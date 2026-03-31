Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.
Para este martes, el pronóstico señala cielo despejado en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 12°
- Punta de Vacas: 6°
- Puente del Inca: 4°
- Las Cuevas: 3°
Previo iniciar viajar las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.