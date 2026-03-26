Cómo está el paso a Chile y qué se espera para los próximos días

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este jueves, el pronóstico anticipa buen tiempo en cordillera, con cielo despejado y sin fenómenos de importancia. A primera mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vacas: 2°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la estabilidad se mantendría viernes, sábado y domingo, días en los que se esperan jornadas con sol en alta montaña.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar viaje, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: