Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.
Tras varios días de contingencias climáticas en alta montaña que obligaron a las autoridades a cerrar de manera preventiva el paso a Chile, este miércoles el pronóstico anticipa buen tiempo en cordillera con cielo despejado durante toda la jornada.
A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 4°
- Punta de Vacas: 1°
- Puente del Inca: - 5°
- Las Cuevas: - 6°
De acuerdo a la Oficina de Vigilancia Meteorológica, la estabilidad se mantendría el jueves, día en el que se espera cielo despejado.
Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar viaje, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información se puede chequear a través del sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.