Paso a Chile: estado actual y pronóstico en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación y para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Tras varios días de contingencias climáticas en alta montaña que obligaron a las autoridades a cerrar de manera preventiva el paso a Chile, este miércoles el pronóstico anticipa buen tiempo en cordillera con cielo despejado durante toda la jornada.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 4°

Punta de Vacas: 1°

Puente del Inca: - 5°

Las Cuevas: - 6° De acuerdo a la Oficina de Vigilancia Meteorológica, la estabilidad se mantendría el jueves, día en el que se espera cielo despejado.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar viaje, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información se puede chequear a través del sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.