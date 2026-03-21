El Paso a Chile volverá a estar abierto luego de que las autoridades decidieran su cierre. A qué hora se retoma la circulación por esa ruta.

Atención: se reabre el Paso a Chile en el inicio del fin de semana largo.

El Paso a Chile vuelve a estar abierto luego del sorpresivo cierre decidido por las autoridades de la coordinación de ese cruce, en una noticia muy esperada por el comienzo del fin de semana largo.

Desde los organismo que controlan la circulación de esa ruta sostuvieron que, a partir de las 9 de este sábado 21 de marzo, se procede a retomar el tránsito normal en ese camino.

El cierre total del túnel internacional se había producido a las 13:00 del viernes y quedó completamente inhabilitado. La decisión respondía a un frente de inestabilidad que afecta principalmente al sector chileno.

Cómo estará el tiempo en Alta Montaña El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN) indica que este sábado 21 de marzo la provincia de Mendoza tendrá una jornada con nubosidad variable y descenso de temperatura, acompañada por algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día.

Las lluvias se registrarán principalmente en el sur provincial, en departamentos como San Rafael y Alvear durante la mañana. Sin embargo, con el paso de las horas el panorama comenzará a mejorar y el cielo irá despejando gradualmente.