Paso a Chile: evalúan un nuevo cierre en el medio del finde XL.

Las autoridades del Paso a Chile indicaron que se evalúa el cierre de la ruta 7 por el pronóstico de inestabilidad en Alta Montaña.

El Paso a Chile se encuentra habilitado este sábado, pero la situación podría cambiar en las próximas horas debido al ingreso de un frente de inestabilidad en Alta Montaña.

Desde la coordinación de ese cruce indicaron que durante la tarde se evaluará el estado del tiempo para tomar una decisión. Así, las complicaciones meteorológicas se darían desde las 9 hasta las 22 del domingo.

Cómo estará el tiempo en Alta Montaña El pronóstico delServicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este sábado 21 de marzo la provincia de Mendoza tendrá una jornada con nubosidad variable y descenso de temperatura, acompañada por algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día.

Las lluvias se registrarán principalmente en el sur provincial, en departamentos como San Rafael y Alvear durante la mañana. Sin embargo, con el paso de las horas el panorama comenzará a mejorar y el cielo irá despejando gradualmente.