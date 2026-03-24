Paso a Chile: ¿cuál es la situación del Paso Internacional Cristo Redentor?
Este martes, tras varios días de contingencias climáticas, el Paso Internacional permanece habilitado para todo tipo de vehículos.
Con el fin de semana XXL del 24 de marzo en sus últimas horas, miles de mendocinos que aprovecharon para visitar Chile se aprestan a volver. En ese contexto, y tras varios días de contingencias climáticas en alta montaña que obligaron a las autoridades a cerrar de manera preventiva el Paso Internacional Cristo Redentor, este martes se informó que el corredor internacional permanece abierto, por lo que se puede circular con normalidad.
Según lo informado por las autoridades, el sistema integrado Cristo Redentor permanece habilitado para todo tipo de vehículos, por lo que tanto camiones de carga, colectivos de larga distancia y rodados particulares.
Cabe resaltar que, antes de emprender viaje, se recomienda monitorear el estado del tiempo y estado de las rutas a través de canales oficiales. "Cualquier información o actualización del estado de la ruta se dará a conocer oportunamente a través de este medio", reza el comunicado difundido por el Complejo Fronterizo Los Libertadores.
En paralelo, las autoridades confirmaron que el Paso Pehuenche también permanece habilitado de 8 a 20 horas.