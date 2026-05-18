Fuertes ráfagas en el extremo sur: el pronóstico para este lunes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes 18 de mayo con fuertes vientos en el extremo sur del país.

El pronóstico anticipa ráfagas de más de 110 km/h en el extremo sur del país.

Este lunes 18 de mayo, el pronóstico mantiene una alerta meteorológica por vientos en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Aunque el mapa nacional muestra un escenario acotado, el fenómeno previsto para el extremo sur puede ser intenso durante la jornada.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por vientos del sector oeste y sudoeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h. Además, las ráfagas pueden superar los 110 km/h, especialmente en zonas abiertas y rutas.

mapa_alertas (3) Tierra del Fuego y Santa Cruz estarán bajo alerta por viento durante este lunes.

Ante este pronóstico, se recomienda asegurar objetos que puedan volarse, evitar actividades al aire libre y circular con precaución en los sectores afectados por las ráfagas más fuertes.