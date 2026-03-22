Paso a Chile: el lunes definirán si es posible la reapertura

La definición sobre la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor quedó en suspenso y será evaluada nuevamente en las primeras horas del lunes.

Mañana a las 7 definirán si se procede con la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor

La definición sobre la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor quedó en suspenso y será evaluada nuevamente en las primeras horas del lunes. Las autoridades decidieron postergar la decisión ante la persistencia de condiciones climáticas adversas en alta montaña, que dificultan garantizar una circulación segura.

Según se informó, el análisis conjunto entre los organismos de ambos países se realizará a las 7:00 de la mañana, momento en el que se determinará si el corredor que conecta Argentina con Chile puede volver a habilitarse. La continuidad del mal tiempo ha sido el principal factor que impide avanzar con la normalización del tránsito en el Paso a Chile.

En la zona cordillerana se registran temperaturas bajo cero, presencia de hielo sobre la calzada y nevadas intermitentes, especialmente en el sector de Los Libertadores, del lado chileno. Este escenario obliga a extremar las precauciones y mantener cerrado el Paso Internacional Cristo Redentor hasta que existan garantías mínimas de seguridad.

Mientras tanto, transportistas y viajeros permanecen atentos a la evolución del clima y a la decisión oficial sobre la reapertura. Se espera que el nuevo informe permita definir si el Paso a Chile retoma su actividad o si las restricciones continuarán en función de las condiciones meteorológicas.