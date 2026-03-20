Paso a Chile: hasta cuándo estará cerrado el cruce internacional

El paso a Chile cerró este viernes en horas del mediodíadebido a condiciones climáticas adversas en alta montaña. La medida impacta a todo tipo de vehículos, incluyendo transporte de cargas, ómnibus y particulares.

Según informaron desde la coordinación del paso, la circulación se interrumpió desde las 11:00 tanto en Uspallata como en Guardia Vieja, del lado chileno. Esto implicó que ya no se permite el avance de vehículos hacia el túnel internacional a partir de ese horario.

El cierre total del túnel internacional se produjo a las 13:00 y queda completamente inhabilitado hasta nuevo aviso. La decisión responde a un frente de inestabilidad que afecta principalmente al sector chileno.

Las autoridades explicaron que la medida es preventiva y busca evitar riesgos ante las condiciones meteorológicas desfavorables. En la cordillera se esperan precipitaciones y un deterioro progresivo del tiempo durante la jornada.

Las temperaturas en la mañana reflejan el escenario frío en altura: 6° en Uspallata, 2° en Punta de Vacas, -4° en Puente del Inca y -5° en Las Cuevas. Este contexto, sumado al mal tiempo, no garantiza una circulación segura.

El pronóstico para Mendoza indica una jornada mayormente nublada, con lluvias y tormentas durante la madrugada, descenso de la temperatura y vientos moderados a fuertes del sector sur. En alta montaña se prevén precipitaciones persistentes.

Cuándo podría reabrir el paso

Desde la coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor informaron que la reapertura será evaluada el sábado 21 de marzo a las 6 de la mañana, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones en la cordillera. Hasta entonces, el paso permanecerá cerrado.

En paralelo, el Paso Pehuenche también se encuentra cerrado de manera preventiva y sin una fecha confirmada de reapertura. La decisión responde al mismo escenario climático que afecta a la región.

Las autoridades recomiendan a quienes tenían previsto viajar hacia Chile que reprogramen sus traslados y consulten los canales oficiales antes de emprender el viaje. El objetivo es evitar demoras, congestión o situaciones de riesgo en la ruta.