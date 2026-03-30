Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

En el inicio de la semana, el pronóstico anticipa una jornada con cielo despejado en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 11°

Punta de Vacas: 6°

Puente del Inca: 3°

Las Cuevas: 2° De acuerdo al pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la estabilidad en alta montaña se mantendrá durante toda la semana. Un dato clave, pensando en todos aquellos que planean ir hacia Chile durante Semana Santa.

Antes de iniciar viajar las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: