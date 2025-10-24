Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?
El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar a Chile las 24 horas.
Para este viernes la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada con precipitaciones en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 6°
- Punta de Vaca: 1°
- Puente del Inca: - 1°
- Las Cuevas: - 2°
Según el pronóstico, para el sábado y el domingo se espera estabilidad en cordillera, dentro de jornadas con poca nubosidad.
Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.