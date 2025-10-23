Paso a Chile: estado actual y pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este jueves, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa inestabilidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: 1°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Según el pronóstico, la inestabilidad en alta montaña continuaría el viernes, cuando se esperan precipitaciones. Las condiciones mejorarían el día sábado, con una jornada algo nublada en cordillera.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: