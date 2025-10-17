Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este viernes el pronóstico de Contingencias Climáticas señala un jornada con poca nubosidad en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 3°

Punta de Vaca: - 1°

Puente del Inca: - 4°

Las Cuevas: - 5° Según el pronóstico, la estabilidad se mantendrían durante sábado y domingo, días en los que es espera poca nubosidad en alta montaña.

Previo a iniciar viaje hacia Chile, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: