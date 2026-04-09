Paso a Chile: estado actual y qué se espera para los próximos días

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

El reporte meteorológico para este jueves indica que "amanece seminublado en la parte sur. Desde las 12 se extiende a la zona centro. A partir de las 19 se despeja completamente". La temperatura mínima pronosticada es de -5 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 6 grados.

Para el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa lluvias y nevadas en cordillera. La estabilidad volvería horas después, ya que para el sábado y el domingo se esperan jornadas algo nubladas, pero sin tormentas.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información se encuentra disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: