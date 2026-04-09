Este viernes cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: a partir de qué hora

La interrupción del tránsito internacional se aplicará de forma preventiva por un frente de inestabilidad que afecta la seguridad en alta montaña.

El Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado preventivamente desde este jueves 10 de abril a partir de las 16:00 (hora argentina), debido a un frente de inestabilidad que afecta la zona de alta montaña y compromete la transitabilidad.

La medida impacta en el tránsito internacional entre Argentina y Chile y alcanza a todo tipo de vehículos en ambos sentidos. La decisión fue adoptada por las autoridades competentes ante condiciones climáticas adversas que dificultan la circulación segura en el corredor internacional.

Cierre del Paso a Chile: el comunicado oficial “La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera (Ministerio del Interior), informa que el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos desde el 10 de abril a las 16:00 hs. de nuestro país (15:00 hs. de Chile) hasta próximo aviso. Respecto al cierre de barrera de Uspallata, el mismo se llevará adelante a partir de las 14:00 hs.

La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector argentino de alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura. Se recomienda a los usuarios planificar sus viajes y mantenerse informados por los canales oficiales”.