Expectativa por el eclipse solar anular: una ciudad argentina es el mejor lugar del mundo para verlo

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 6 de febrero de 2027, se producirá un eclipse solar anular, un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en esta región hasta el año 2048, y una ciudad de la Patagonia argentina se convertirá en el mejor lugar del mundo para verlo.

Ubicada en la cordillera de Chubut, Esquel quedará exactamente dentro de la franja central del fenómeno, lo que permitirá apreciar el llamado “anillo de fuego” en su máxima expresión: un aro luminoso que se forma cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrirlo completamente.

Durante el evento, la fase anular —el momento más impactante— tendrá una duración de 7 minutos y 31 segundos, mientras que el eclipse parcial se extenderá por más de tres horas.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra y su tamaño aparente no alcanza a tapar completamente el Sol, generando ese efecto visual tan buscado por astrónomos y aficionados.

¿Por qué Esquel será el mejor lugar? Expertos coinciden en que la ciudad ofrece condiciones inmejorables para la observación. En principio, porque su ubicación es privilegiada: la trayectoria del eclipse pasará a solo 10 kilómetros de la ciudad, atravesando también localidades como Trevelin y la comunidad Nahuelpan.

Asimismo, sus cielos son de calidad mundial: baja contaminación lumínica y atmosférica, ideal para la observación astronómico. Además, se encuentra en un entorno natural único: la combinación de estepa, bosques y lagos crea un escenario ideal para disfrutar el fenómeno.

En términos turísticos, tiene la infraestructura necesaria: alojamiento, gastronomía y servicios preparados para recibir visitantes. “Será el mejor lugar del mundo para observar el eclipse”, aseguran desde el sector turístico local, que ya trabaja en la organización del evento.

Preparativos y reservas turísticas

Desde la Subsecretaría de Turismo de Esquel, junto al Ministerio de Turismo provincial, ya comenzaron a promocionar el fenómeno a nivel nacional e internacional. Se espera la llegada de miles de turistas, científicos, fotógrafos y curiosos.

Entre las propuestas previstas se destacan: campamentos astronómicos equipados, entrega de anteojos especiales para observación segura, actividades de astroturismo y hasta una salida especial de La Trochita, uno de los últimos trenes a vapor del mundo.

anillo de fuego esquel

Si bien el eclipse podrá observarse desde distintos puntos de la región, algunos de los lugares más recomendados son: Estación Nahuelpan, Laguna La Zeta, Ruta 259 entre Esquel y Trevelin y el Área Natural Protegida Piedra Parada. Aúun así, el fenómeno podrá disfrutarse incluso desde la ciudad.

Bajo el lema “Venís por el eclipse, te quedás por todo lo demás”, Esquel busca posicionarse como un destino turístico integral, sumando atractivos como el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad, y diversas actividades al aire libre.