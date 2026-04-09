Corte de luz programado en una transitada zona del centro: dónde y a qué hora
Según el cronograma de Edemsa, son nueve los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz este viernes.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 10 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
En Capital, habrá un corte de luz en calle Perú entre Gutiérrez y Sarmiento, entre las 8:30 y las 10:30 hs; también entre calles Cadetes Chilenos, San Martín, Soler y España, de 9:15 a 13:15 hs.
Otros cortes de luz programados para este viernes 10/4
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, entre 2 de Mayo y Nuevos Vecinos. En pasaje Lemos, hacia el oeste de Severo del Castillo. En pasajes Pelayes y Barrera, hacia el este de Severo del Castillo. En callejón Aguirre, hacia el este de Severo del Castillo. En los barrios Santa María, San Vicente, Los Olivos y zonas aledañas; Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Tirasso, entre Mendoza y Santo Tomás de Aquino. En calle Fritz Roy, hacia el oeste de Tirasso, y en calle La Purísima. En barrio Amanecer y adyacencias; Buena Nueva. De 9.30 a 13.30 h.
Las Heras
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Félix Araujo y Severo del Castillo. En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña. En calle Proyectada V276 y áreas adyacentes; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En callejón Walker, hacia el este de calle Terrada, y zonas aledañas; Perdriel. De 10.00 a 12.00 h.
- Entre calles Cabrini, San Martín, Ugalde, Rafael Obligado y adyacencias; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.
Maipú
- En calle Zanetti, entre Santa María de Oro y Ruta Provincial N°60. En calle Santa Rita. En calle Santa María de Oro, entre Zanetti y callejón Priuski. En calle Castor Sarmiento, hacia el norte de Santa María de Oro. En callejón Núñez. En calle Castor Sarmiento, hacia el sur de Santa María de Oro. En callejón Priuski, entre calles Flores y Vicente López y Planes, y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Álamo, entre Rodríguez y 25 de Mayo, y zonas Aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Carrera (o Ruta Provincial N°89), entre finca La Catalina y Paso de Las Carreras; San José. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle La Gloria. En barrios Presidente y Schonstatt II; Villa Bastías. De 10.00 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y callejón Calígoli; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
- En calles Yrigoyen Sur y Los Tamarindos. En barrios Obreros Municipales y Sanidad. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle La Cancha y callejón Santader; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Sarmiento, Lugones, Benielli y Balloffet. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle N°2, hacia el norte de Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.