Corte de luz programado en una transitada zona del centro: dónde y a qué hora

Según el cronograma de Edemsa, son nueve los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz este viernes.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 10 de abril. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

En Capital, habrá un corte de luz en calle Perú entre Gutiérrez y Sarmiento, entre las 8:30 y las 10:30 hs; también entre calles Cadetes Chilenos, San Martín, Soler y España, de 9:15 a 13:15 hs.