Anses extendió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano: cómo acceder al beneficio

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) y el programa educativo correspondiente, confirmó la prórroga en la inscripción a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026, un beneficio clave para estudiantes de carreras universitarias consideradas estratégicas.

La nueva fecha límite para anotarse fue extendida hasta el 13 de abril, lo que brinda una nueva oportunidad para quienes no habían podido completar el trámite dentro del plazo original.

Este programa ofrece una ayuda económica mensual que ronda los $81.685, destinada a estudiantes de bajos ingresos que cursan carreras vinculadas a áreas prioritarias para el desarrollo del país.

Las becas están dirigidas a estudiantes argentinos de entre 17 y 30 años que cursen en universidades públicas nacionales o provinciales y que cumplan con ciertos requisitos académicos y socioeconómicos.

Entre las principales condiciones se destacan:

Ser estudiante regular o estar inscripto en una carrera habilitada.

No superar un ingreso familiar equivalente a seis salarios mínimos.

No haber finalizado una carrera de grado previamente.

Además, los estudiantes avanzados deben haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales (o una anual) durante el último ciclo lectivo.

becas Las becas Manuel Belgrano de Anses. Universidad Nacional de San Luis

A qué carreras alcanzan las becas

El programa apunta a fomentar la formación en sectores considerados estratégicos, como:

Energía e hidrocarburos

Minería y geociencias

Tecnología e informática

Logística e infraestructura

Agroindustria y biotecnología

Ciencias exactas y naturales

Estas áreas son priorizadas por su impacto en el desarrollo económico y productivo del país.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial del programa, utilizando una cuenta en Mi Argentina. Allí, los aspirantes deben completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses y pueden renovarse anualmente, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos establecidos.

En total, el programa contempla miles de cupos, que primero se asignan a quienes renuevan el beneficio y luego a nuevos postulantes.