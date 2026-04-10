Finalmente no cerrará el paso a Chile este fin de semana: los detalles

El paso a Chile iba a cerrar este viernes por mal tiempo en alta montaña, pero finalmente se mantendrá habilitado.

El paso a Chile se mantendrá abierto durante todo el fin de semana, pese a que en un primer momento se había anunciado que iba a cerrar debido a un frente de inestabilidad que afectaba la zona de alta montaña y que comprometía la transitabilidad.

De acuerdo a la información de la Coordinación del Centro de Frontera del Sistema Cristo Redentor, el paso a Chile permanecerá abierto durante todo el fin de semana.

image "La coordinación del centro de frontera del Paso Internacional Cristo Redentor, dependiente de la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera (Ministerio del Interior) informa que hoy viernes 10 de abril el paso se mantendrá habilitado en virtud de haberse disipado el frente de inestabilidad en la alta montaña, permitiendo las actuales condiciones una transitabilidad segura", informaron fuentes oficiales.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso de frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: