Paso a Chile: el estado actual y la temperatura en alta montaña

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Tras el ingreso de un frente frío, para este martes el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada en cordillera.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 1°

Punta de Vaca: - 2°

Puente del Inca: - 3°

Las Cuevas: - 4° Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: