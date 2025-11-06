Cierra el paso a Chile por nevadas: a partir de qué hora
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. A partir de las 14 quedará inhabilitado por pronóstico de nevadas.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país hasta las 14, ya que luego se procederá al cierre por pronóstico de nevadas.
A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 6°
- Punta de Vaca: - 1°
- Puente del Inca: - 2°
- Las Cuevas: - 3°
Cabe recordar que para hoy estaban programadas actividades del personal técnico de Vialidad Nacional para la reparación y mantenimiento de los sistemas de video cámaras y wifi en el interior del túnel internacional.
Previo a iniciar viaje hacia Chile se solicita corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.