Cierra el paso a Chile por nevadas: a partir de qué hora

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. A partir de las 14 quedará inhabilitado por pronóstico de nevadas.

Paso Internacional Cristo Redentor Chile.jpg
Osvaldo Valle

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país hasta las 14, ya que luego se procederá al cierre por pronóstico de nevadas.

A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 6°
  • Punta de Vaca: - 1°
  • Puente del Inca: - 2°
  • Las Cuevas: - 3°

Cabe recordar que para hoy estaban programadas actividades del personal técnico de Vialidad Nacional para la reparación y mantenimiento de los sistemas de video cámaras y wifi en el interior del túnel internacional.

Previo a iniciar viaje hacia Chile se solicita corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo para evitar inconvenientes.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
  • Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.

