Cerraron el paso Cristo Redentor ante el alerta de nevadas

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Será al menos hasta el viernes, a raíz de los pronósticos climáticos que advierte sobre nevadas.

Se trata de una continuación de la medida que había impulsado la coordinación a cargo de Justo José Bascolo, quien prohibió el tránsito de vehículos desde las 14 de este miércoles. En un comunicado, señalaron: "De mantenerse los pronósticos para la alta montaña, se prevé su habilitación en el transcurso de las primeras horas de la mañana del 7 de noviembre, posterior a las coordinaciones entre autoridades de ambos países", señalaron.