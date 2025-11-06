Cerraron el paso Cristo Redentor ante el alerta de nevadas
La coordinación informó el cierre del paso internacional hasta este jueves. Estaba intransitable desde las 14 de este miércoles.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor permanecerá cerrado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Será al menos hasta el viernes, a raíz de los pronósticos climáticos que advierte sobre nevadas.
Se trata de una continuación de la medida que había impulsado la coordinación a cargo de Justo José Bascolo, quien prohibió el tránsito de vehículos desde las 14 de este miércoles. En un comunicado, señalaron: "De mantenerse los pronósticos para la alta montaña, se prevé su habilitación en el transcurso de las primeras horas de la mañana del 7 de noviembre, posterior a las coordinaciones entre autoridades de ambos países", señalaron.
Te Podría Interesar
Previo a iniciar viaje hacia Chile se solicita corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo para evitar inconvenientes.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.