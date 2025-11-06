Apareció el Bicibandido y cruzó a la joven agredida por un jubilado en Villa del Parque: "Asesina"

Agustina Robledo quedó envuelta en una nueva polémica luego de su cruce con el Bicibandido y suspensión de su licencia de conducir.

Ahora, la joven agredida por un jubilado tuvo un cruce en redes con el Bicibandido.

Luego del salvaje ataque que sufrió la joven Agustina Robledo en Villa del Parque por parte de un jubilado, que la increpó por dejar mal estacionado su auto, ahora quién salió a cruzar a la joven, a quién se le difundió un video manejando a altas velocidades y se le suspendió la licencia, es el Bicibandido.

El cruce comenzó a través de la cuenta de X del reconocido personaje de redes, que se graba circulando en una bicicleta agrediendo a quiénes dejan sus vehículos mal estacionados. Allí, el Bicibandido comentó: "Busca fama a toda costa. No le importa nada. Está feliz con todas las cámaras apuntándole... #AsesinaAlVolante anda a 160 km/h con lluvia, niebla, haciendo zig zag, no le importa nada, sólo la cámara", apuntó.

Joven contestandole al Bicibandido Más tarde, la joven realizó un posteo en su cuenta de Instagram, donde buscó exponer al personaje explicando que, así como ahora lo criticaba, antes había likeado fotos que la joven había compartido en su cuenta personal.

Eso llevó a que nuevamente el Bicibandido le conteste y se justificara explicando que: "Tranquila @aguusrobledo, que sólo estoy descargando videos donde te escrachás sola como una asesina al volante. Se me fue el dedo sin querer, no sos de mi gusto. Me das asco", comentó el polémico personaje.

La suspensión de la licencia a la joven agredida Mientras aún se busca una resolución en el caso, y donde el jubilado de 70 años ya fue liberado luego de ser demorado, la joven sufrió la suspensión momentánea de su licencia de conducir por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).