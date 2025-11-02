Una joven de 20 años se entregó y confesó el asesinato de un hombre en Las Heras

El cuerpo de Daniel Ríos presentaba lesiones y un cinto alrededor del cuello. Micaela Miranda se entregó a la División Homicidios y confesó la autoría.

Una joven de 20 años fue aprehendida e imputada por el crimen de Daniel Alfredo Ríos, de 52 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una casa en construcción del Barrio Portal del Algarrobal, en el departamento de Las Heras.

La autora confesa, Micaela Miranda, se presentó ante la policía el sábado. La causa se investiga bajo la carátula de "Homicidio Criminis Causa". La víctima, un hombre de San Juan que trabajaba en el rubro de la construcción, se encontraba en una vivienda en obra, ubicada en la Manzana J, Casa 21.

Personal policial constató que Ríos Daniel Alfredo había fallecido de forma violenta. El cuerpo presentaba un golpe en la frente, raspones dorsales y un cinto alrededor del cuello que indica la asfixia como causa de muerte. Además, la víctima tenía sus pantalones bajos.

Un elemento crucial de la escena fue el hallazgo de cabellos de mujer en las manos de Ríos, lo que confirmó un forcejeo antes de la muerte y orientó la pesquisa hacia una atacante de género femenino.

La entrega y confesión La autora confesa se entregó el sábado. La División Homicidios recibió información sobre la identidad de una posible autora y su intención de entregarse. Personal policial se trasladó al Asentamiento Democracia, en Las Heras, donde contactó a la madre de la joven, Marcela, quien confirmó que su hija, Micaela Miranda, deseaba presentarse. En el domicilio, Miranda se identificó. En ese momento, y de forma espontánea, manifestó que "ella había matado a un hombre en El Algarrobal del Departamento de Las Heras".