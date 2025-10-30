Investigan el asesinato de un hombre en Las Heras: lo hallaron golpeado y con un cinturón en el cuello

El asesinato se registró en el barrio Portal Algarrobal de Las Heras. La víctima, llamada Daniel Ríos, presentaba golpes y tenía un cinturón en el cuello.

Un hombre fue hallado asesinado la mañana de este jueves en una casa de Las Heras. La víctima, llamada Daniel Ríos, presentaba golpes en el cuerpo y tenía colocado un cinturón en el cuello. Buscan reconstruir cómo fueron sus últimas horas y los trabajos de los peritos serán claves para identificar a un posible sospechoso.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que alrededor de las 8.30 una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que encontró a su cuñado sin vida en el interior de un domicilio de la manzana J del barrio Portal Algarrobal, en el distrito El Algarrobal.

De acuerdo con el relato de la mujer, fue despertarlo para que llevara a sus hijos a la escuela, ya que horas antes había discutido con su esposa y madre de los niños. No obstante, cuando la testigo golpeó la puerta de la propiedad, nadie atendió.

La dramática escena del asesinato Eso llamó la atención a la cuñada del hombre, por lo que decidió ingresar aprovechando que el ingreso principal estaba abierto. Una vez adentro, la mujer se topó con una dantesca escena: el marido de su hermana estaba tendido en el piso, presentaba lesiones en su rostro y tenía un cinturón colocado en el cuello, detallaron las fuentes del caso.

Frente a esa situación, y debido a que Ríos no respondía, decidió dar aviso a las autoridades y policías de la jurisdicción se desplazaron inmediatamente a la escena, junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que confirmó el deceso.