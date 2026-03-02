Persecución y balacera: cuatro motochorros lo acribillaron tras robarle su moto

Otro caso de asesinato a sangre fría de una víctima desprotegida en el contexto de un robo ocurrió este sábado en la localidad de 9 de Abril, al sur del conurbano. El fallecido Rodrigo José Ignacio Núñez (36) , fue ejecutado en el piso por un grupo de motochorros que lo persiguieron para robarle su moto.

El homicidio se perpetró concretamente entre la calle Saturno y la Ruta Provincial 4, de dicha barriada. Allí fue donde los vecinos hallaron a Núñez, más conocido en la zona como "Rocko", agonizando tras ser baleado. Cuando llegó la policía, el sujeto ya había muerto.

De acuerdo con el relato de los testigos, sus victimarios fueron cuatro sujetos, quienes delinquían por la zona bajo la modalidad de "motochorros".

El cruce de la calle Saturno con la Ruta Provincial 4, dentro del barrio 9 de Abril.

Rocko circulaba en su motocicleta, una Honda XR 125 L , mientras trabajaba como repartidor de paquetería. Durante su jornada laboral, fue interceptado por el grupo de malvivientes, que se desplazaba en dos motocicletas.

En ese momento Núñez intentó escapar, pero en el intento perdió el control de su motocicleta y terminó cayendo sobre el pavimento.

Rápidamente, dos de los delincuentes bajaron de sus rodados y acribillaron brutalmente al fallecido. Acto seguido, uno de ellos se subió en su motocicleta y se dieron a la fuga, no sin antes sustraer del cuerpo herido, y aún con vida, de Núñez una riñonera con sus pertenencias.

En la escena, los efectivos de la policía encontraron dos vainas calibre 11.25.

La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Segade Sánchez, quien caratuló el hecho bajo el delito de homicidio en ocasión de robo.

El dolor de los amigos del asesinado y amenazas a la Fiscalía

Desde la organización sin fines de lucro "Villanos Barbudos Argentina", un grupo con estética motoquera que realiza actividades benéficas, despidieron a Rocko, quien era parte de este.

"No tenemos una palabra que defina lo que sentimos ahora. Solo queda regocijarse en los mejores y más valiosos momentos compartidos. Descansa en paz, hermano nuestro. Villano siempre, hasta la muerte", escribieron desde la cuenta de la organización.

image

En esta misma publicación, varios allegados al fallecido comentaron mensajes de despedida y pedidos de justicia.

Uno de estos se centró en quién era Núñez y su origen: "Tuve la suerte de conocerte cuando no eras Rocko. Llegaste de tu pueblo con esas ganas de progresar laboralmente y vaya que te fue bien. Más allá del trabajo, con tu luz te llenaste de muchos amigos y aventuras nuevas; era de esperarse por el corazón que tenías y lo buena persona que fuiste. Siempre en mi corazón, Rodri querido".

"Descansa, hermano, voy a añorarte todos estos años hasta que nos volvamos a encontrar. Te prometo que se va a hacer justicia", dictó otro de estos descargos.

Yendo un paso más allá, y hasta con una actitud amenazante, otro posteo apuntó directamente a la fiscal del caso, a quien la definieron como "pro caco".

image

En este además se exigió que se hagan presuntos allanamientos para dar con los responsables porque de lo contrario "vamos a hacer un flor de quilombo".

Finalmente, este llamativo descargo concluyó con las siguientes palabras: "Muerte a los cacos y a su asquerosa descendencia".