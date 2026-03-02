Tragedia en alta montaña: murió un turista francés en el Cajón de Arenales

El turista sufrió una descompensación en una zona montañosa de difícil acceso en Tunuyán. Se montó un operativo de rescate, pero la víctima no sobrevivió.

El Cajón de Arenales, donde se produjo este lunes la muerte del turista francés.

Un turista francés, de 35 años, murió la tarde de este jueves en la zona de alta montaña de Tunuyán. La víctima presentó una grave dificultad respiratoria mientras realizaba actividades en el Cajón de Arenales, cerca del monumento al Manzano Histórico.

El trágico hecho fue registrado minutos después de las 15.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre que se había descompensado en un sector de difícil acceso, en las inmediaciones del Refugio Portinari, dependiente de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

La víctima, identificada como Joel Oliver, presentaba un cuadro presuntivo de edema pulmonar y se encontraba acompañada por otra persona al momento del episodio.

El operativo en alta montaña y la muerte del turista Tras tomar conocimiento sobre la situación, las autoridades activaron un operativo de rescate por vía terrestre que incluyó la participación de efectivos del Escuadrón 28 Tunuyán de la GNA, policías de la jurisdicción, guardaparques, personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña (UPRAM), bomberos y la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT).

Horas más tarde, los gendarmes actuantes informaron que, al arribar al sector donde se encontraba el turista, constataron que ya no presentaba signos vitales.