Balearon a un policía mientras le robaban su auto: no opuso resistencia y le dispararon por la espalda

El barrio Libertador, ubicado dentro de los límites de San Martín , fue el escenario del robo de un auto que terminó con un hombre baleado por la espalda cuando salía corriendo. Poco después se supo que se trataba de un policía que se encontraba de civil.

La secuencia ocurrió en la tarde de este viernes, sobre la calle Las Violetas, cuando el efectivo, parte de la Policía Bonaerense, salía de su vehículo, un Renault Clio color blanco.

En ese momento fue abordado violentamente por tres delincuentes, quienes, a punta de pistola, le robaron las pertenencias a la víctima. El policía en ningún momento opuso resistencia.

Cuando el servidor público salió corriendo para alejarse de los malvivientes, uno de ellos se tomó un segundo para dispararle por la espalda.

Herido, el policía cayó sobre el asfalto, en donde comenzó a perder sangre mientras los ladrones se fueron en su auto.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar la detonación y encontrar al efectivo gravemente herido.

Al momento de la llegada de profesionales de la salud y una ambulancia, la víctima se encontraba consciente y fue trasladada al Hospital Eva Perón, donde constataron que sufrió un impacto de bala en la zona baja de la espalda y que el proyectil había quedado alojado en su abdomen.

Horas después, el auto robado apareció incinerado en el cruce de las calles Eucaliptus Bis y 194, a pocas cuadras de donde fue el robo y tiroteo.