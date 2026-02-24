Un policía de élite mató a un ladrón de 14 años en Lanús: incidentes y piedrazos frente a la comisaría

Tras un intenso tiroteo, un policía de élite abatió a un ladrón menor de edad. Después, familiares del joven atacaron a la prensa y destrozaron patrulleros.

El menor quedó tendido sobre el suelo tras ser abatido por el policía de élite.

La noche del lunes en Monte Chingolo, Lanús, se transformó cuando un sargento de la Policía Federal, integrante del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), fue interceptado por motochorros, acción que terminó con el asesinato de uno de los ladrones, un adolescente de 14 años identificado como Jairo Alejo Mesa.

Cómo fue el intento de robo al policía El efectivo, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, fue abordado en la intersección de las calles Donato Álvarez y Yapeyú por sujetos que se movilizaban en una moto Honda 110.

Uno de los delincuentes descendió del rodado empuñando un arma de fuego para exigirle su moto, una Honda Titán. Ante la amenaza, el policía se identificó y repelió el ataque con su arma reglamentaria.

image Tras un breve tiroteo, el intercambio de disparos terminó con la vida del menor, quien recibió impactos fatales y quedó tendido en el asfalto. Por su parte, sus cómplices lograron escapar del lugar a toda velocidad.