Hacía delivery y motochorros lo balearon en la pierna para robarle la moto: todo quedó en video

Ocurrió en Villa Ballester. El delivery fue baleado por motochorros que luego robaron su moto. La victima escapó tras recibir un disparo en la pierna.

Los motochorros escaparon con la moto tras balear en la pierna al repartidor en Villa Ballester.

Las calles de Villa Ballester, partido de General San Martín, fueron el escenario este martes de un violento robo que terminó con un repartidor de comida baleado en su pierna mientras hacía delivery, huyendo desesperadamente de dos motochorros. El delito quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

Ocurrió a pocos minutos de las 23, en el cruce de las calles Bolívar y Roca de dicha localidad bonaerense. Los disparos alertaron a los vecinos, quienes activaron la alarma comunitaria de la zona.

Los mismos asistieron a la víctima en primera instancia, aplicándole un torniquete en la herida, hasta la llegada de una ambulancia. Por este medio, el baleado fue trasladado al Hospital Castez de la zona.

El video del robo y balacera En el video del hecho, tomado por una cámara de seguridad de una vivienda del barrio, se ve cómo los delincuentes se situaron al lado del repartidor para momentos después dispararle en la pierna.