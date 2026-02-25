Quién era la joven asesinada en un brutal ataque a puñaladas en Ezeiza

La víctima del fatal ataque en las calles del barrio La Unión , en Ezeiza , fue identificada poco después como Malena Maidana . La joven de 26 años era una persona conocida en la zona. Era mamá de un bebé de 3 años, tenía su emprendimiento, estudiaba veterinaria y ayudaba en un merendero local.

De acuerdo con lo trascendido, la mujer asesinada a puñaladas mientras pasaba por su barrio trabajaba en su propio emprendimiento de venta de lencería por las mañanas, y en las tardes colaboraba en un merendero de Ezeiza.

En las redes sociales, para lamentar la noticia, sus allegados compartieron fotos de Maidana con su hijo de 3 años.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la localidad de La Unión . Un vecino que había salido a sacar la basura fue quién encontró el cuerpo de Maidana sobre la calle Manuel Andrada, en las cercanías del predio del Lomas Athletic Club Golf. Inmediatamente, llamó al 911 y a la ambulancia, y varios efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar.

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los agentes de la Policía bonaerense lograron identificar a un joven que pasó caminando a metros de la víctima. Se trata de un hombre de 22 años que, al momento de su captura, tenía manchas hemáticas y había lavado la ropa que presuntamente llevaba puesta . A su vez, le secuestraron cuchillos , los cuáles están siendo peritados.

Brutal crimen en Ezeiza una mujer fue emboscada y asesinada a puñaladas en la calle

Por otro lado, el celular de la víctima fue hallado en una salita de la base desde donde salió la ambulancia que se hizo presente en el escena del crimen. Por el hurto, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

El móvil del crimen

Los investigadores aún no establecieron el móvil del crimen. Descartan que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que a la víctima no le habrían sacado nada.

La causa ahora se encuentra en manos de la UFI N°3 a cargo de la fiscal María Lorena González, especializada en violencia de género, que buscará determinar si la víctima tenía algún vínculo con el presunto agresor y esclarecer lo ocurrido.