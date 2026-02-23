Brutal crimen en plena calle: emboscaron a una mujer y la asesinaron a puñaladas

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar al presunto agresor. Se trata de un joven de 22 años. Investigan el vínculo con la víctima.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la localidad de La Unión.

Un terrible episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de Ezeiza, donde una mujer de 26 años, identificada como Malena Maidana, salió a caminar, fue emboscada y asesinada a puñaladas por un hombre. El sospechoso de 22 años fue capturado tras análisis de las cámaras de seguridad.

El video que permitió identificar al sospechoso Brutal crimen en Ezeiza una mujer fue emboscada y asesinada a puñaladas en la calle El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la localidad de La Unión. Un vecino que había salido a sacar la basura fue quién encontró el cuerpo de Maidana sobre la calle Manuel Andrada, en las cercanías del predio del Lomas Athletic Club Golf. Inmediatamente, llamó al 911 y a la ambulancia, y varios efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar.

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad de la zona, los agentes de la Policía bonaerense lograron identificar a un joven que pasó caminando a metros de la víctima. Se trata de un hombre de 22 años, que al momento de su captura, tenía manchas hemáticas y había lavado la ropa que presuntamente llevaba puesta. A su vez, le secuestraron cuchillos, los cuáles están siendo peritados.

Por otro lado, el celular de la víctima fue hallado en una salita de la base desde donde salió la ambulancia que se hizo presente en el escena del crimen. Por el hurto, quedaron detenidos el ambulanciero, la enfermera y una médica.

Video: así capturaron al presunto agresor Sospechoso detenido por el crimen en Ezeiza El móvil del crimen Los investigadores aún no establecieron el móvil del crimen. Descartan que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo debido a que a la víctima no le habrían sacado nada.