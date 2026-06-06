Te van a dejar sin aliento: las dos escalofriantes películas de Netflix ideales para devorarse este fin de semana

Netflix se renueva con dos películas ideales para ver el fin de semana. Ambas permiten ver qué sucede cuando una mujer es el centro de ataques brutales y cómo la policía actúa para hallar a los culpables. Una está basada en hechos reales y la otra es ficción, aunque podría tratarse de un caso real perfectamente.

La primera novedad de la plataforma es El asesinato de Rachel Nickell, un documental centrado en uno de los casos más mediáticos e impactantes de Gran Bretaña. El crimen real ocurrió en 1992 cuando Rachel Nickell, una joven madre de 23 años, fue brutalmente asesinada a plena luz del día.

El único testigo es su hijo Alex, de tan solo dos años de edad, que presenció todo el ataque. En vez de irse, el pequeño se quedó junto a su madre hasta que fue encontrada.

Lo más sorprendente del documental es que la investigación estuvo plagada de errores. La prensa aportó datos fuera de lugar y se creó una trampa ilegal para incriminar a un hombre inocente. El falso autor del crimen permaneció en la cárcel durante años, mientras que el verdadero asesino permaneció libre por más de 15 años.

No te pierdas el tráiler del documental

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La desconocida: la película elogiada por la crítica

La desconocida es una película española del género thriller psicológico y misterio. La historia arranca en un puerto de Barcelona, donde la policía encuentra a una mujer amordazada y maniatada dentro de un contenedor de carga marítima. Al ser rescatada, la mujer sufre amnesia severa y es incapaz de recordar su nombre y cómo llegó allí.

La crítica señaló que cuenta con unas visuales únicas y destacan el uso de las fotografías frías y opacas para transmitir una atmósfera enfermiza y misteriosa. También hay unanimidad al aplaudir a Candela Peña, quien da vida a la detective protagonista.

El avance de la película española