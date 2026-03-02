Horror en Santiago del Estero: un padre apuñaló a sus dos hijos, mató al mayor e intentó huir

El domingo, Miguel “Simpson” Noriega, atacó a sus hijos, provocando la muerte de uno de ellos. El menor fue trasladado a un hospital de Santiago del Estero.

Un hombre asesinó a puñaladas a uno de sus hijos, un adolescente de 17 años, e hirió de gravedad a otro tras una pelea dentro de una vivienda del barrio Sarmiento, en Santiago del Estero. Después del ataque, el agresor se dio a la fuga, pero fue detenido horas más tarde, durante la madrugada del lunes, tras un operativo policial.

Los detalles del crimen familiar en Santiago del Estero El hecho ocurrió pasadas las 22:30 del domingo en una casa ubicada en el cruce de las calles Inti Huasi y Granadero Saavedra, en el barrio Sarmiento, según información atribuida a medios locales. El sospechoso fue identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años.

hospital regional ramon carrillo, santiago del estero El menor de los hermanos quedó internado con graves heridas en el Hospital Regional de Santiago del Estero. Noticias Argentinas De acuerdo con los datos difundidos, en esa vivienda se produjo una pelea entre Noriega y sus dos hijos por causas que aún se desconocen. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los jóvenes, identificado como Benjamín, murió en el lugar.

Por su parte, su hermano, apodado “Pollo”, sufrió heridas graves y fue trasladado al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva, en estado grave.

Tras el ataque, el acusado escapó a pie por la calle Granadero Saavedra en dirección a Lavalle. Horas después, personal de Homicidios y Delitos Complejos realizó un operativo que permitió detenerlo durante la madrugada del lunes.