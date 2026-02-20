Macabro: asesinó a su novia y se atrincheró con el cuerpo

Un estremecedor femicidio sacudió este viernes a la provincia de Santiago del Estero . En la localidad de Las Tinajas , un joven asesinó a balazos a su novia y luego se atrincheró durante varias horas dentro de la vivienda junto al cadáver, hasta que finalmente depuso su actitud y se entregó a la policía.

El agresor, identificado como Diego Salto, de 23 años, mató de tres disparos a su pareja, Thania Santillán, de 22.

Vecinos habían advertido momentos antes la presencia del joven en las inmediaciones con un arma en la mano y alertaron a las autoridades.

Cuando los efectivos arribaron al lugar, el acusado ingresó a la vivienda donde ocurrió el crimen y se negó a salir. Según fuentes policiales, también amenazaba con quitarse la vida. La situación derivó en un amplio operativo de seguridad, con la intervención de grupos especiales y personal de Infantería, mientras se desarrollaba una extensa negociación.

La fiscal a cargo de la causa, Lucía González Farías, se presentó en la escena del hecho y ordenó la autopsia del cuerpo, además de pericias balísticas sobre el arma utilizada. Salto quedó imputado por el delito de femicidio.

En redes sociales, amigas y allegadas de la víctima expresaron su dolor y reclamaron justicia. “Tu luz es y será inmensa. Qué alegría haber compartido esta vida”, escribió una de sus compañeras. Thania fue recordada como una joven solidaria y alegre, cuya muerte generó profunda conmoción en la comunidad.