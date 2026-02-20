Video: captaron el robo de mecheras acompañadas por una niña en pleno centro de Mendoza

La cámara de seguridad de un local de calle Montevideo, a metros de la plaza Independencia, captó el robo de las mecheras. Estaban acompañadas por una niña.

Las mecheras actuaron en el robo junto a un hombre y una niña.

Tres mecheras fueron captadas este jueves por la cámara de seguridad de un comercio ubicado en pleno centro de Mendoza. Las sospechosas realizaron maniobras de distracción para perpetrar el robo de productos en el local. Estaban acompañados por una niña y un hombre

El episodio ocurrió durante la citada jornada, cuando tres mujeres, un hombre y una menor de edad ingresaron a un negocio de calle Montevideo al 400, a pocos metros de la plaza Independencia.

Acto seguido, una de las mujeres se acercó junto a la niña y le consultó por algunos productos, mientras la pareja que entre junto a ellos aprovechó para sustraer algunos elementos de las góndolas.

Las imágenes del robo Embed - Robo mecheras Mendoza Finalmente, los sospechosos se retiraron del comercio sin comprar. Al día siguiente, las empleadas advirtieron que faltaban ciertos accesorios a la venta y al revisar las cámaras de seguridad observaron la secuencia del robo, tal como se aprecia en las imágenes a las que accedió MDZ.

De acuerdo con los dueños del local, las mecheras se llevaron acrílicos, auriculares inalámbricos, bloques de plástico tipo Lego, maquillajes y accesorios para el celular.