Entraron de una patada, se llevaron la recaudación de una fiambrería y quedó todo grabado

La dueña de una fiambrería ubicada en Junín, provincia de Buenos Aires, denunció haber sufrido un robo en la madrugada de este miercoles. Hay videos del hecho.

El robo de la fiambrería en Junín quedó grabado por las cámaras del local. La dueña pidió ayuda para identificar a los ladrones.

El robo de una fiambrería en Junín, ocurrido este miércoles, quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio. En estas filmaciones se ve cómo, de una patada, uno de dos ladrones entró al local y rápidamente se llevó la recaudación en la caja registradora. La dueña denunció el hecho en las redes sociales.

"Anoche, alrededor de las 2 de la madrugada, entraron a nuestro negocio y nos robaron", comenzó el descargo de la mujer afectada, que fue acompañado de dos videos del hecho.

Los videos del robo El primero de estos muestra cómo los delincuentes llegaron a la entrada del local en moto, y en tan solo unos pocos segundos, uno de estos entró tras tumbar la puerta de una sola patada.

robo fiam junin Tras entrar al establecimiento, el ladrón fue rápidamente a la caja registradora, como si conociera el lugar con anterioridad, para sacar la mayor cantidad de efectivo posible antes de fugarse en la misma moto en la que llegó.

fiam junin robo Pedido de ayuda para localizar a los responsables En el mismo posteo donde se publicaron los videos, la mujer denunciante no escondió su enojo y describió: "Es una situación de molestia y bronca, detrás hay mucho trabajo y esfuerzo diario".