Giro en la causa de abuso en el Club Alemán: qué dijo la familia de la víctima

La causa por el presunto abuso en un rito de iniciación en un plantel de hockey del Club Alemán dio un giro decisivo. La Fiscalía Adjunta Penal ordenó imputar a seis jugadoras por abuso sexual simple, tras revisar el expediente que había sido archivado meses atrás.

La decisión fue tomada por la fiscal adjunta Paula Quiroga, segunda autoridad del Ministerio Público Fiscal, luego del reclamo sostenido por los abogados querellantes. Con este dictamen, la investigación cambia de rumbo y avanza hacia una nueva etapa procesal.

En noviembre pasado, el juez Diego Flamant había ordenado la reapertura del expediente y el apartamiento de la fiscal que inicialmente archivó la causa. Ahora, un nuevo fiscal deberá notificar formalmente a las seis jugadoras involucradas.

El nuevo análisis considera que los hechos denunciados pueden encuadrarse como abuso sexual simple, aun cuando no exista contacto físico directo. Para la fiscalía, los actos descriptos implican un contenido sexual y afectan la libre disposición del propio cuerpo.

En el dictamen también se señala que, aunque el rito estuviera naturalizado dentro del ámbito deportivo, eso no elimina su carácter abusivo. Se menciona además una situación de asimetría de poder entre la denunciante, que tenía 16 años, y las jugadoras adultas.

La resolución entiende que existió una relación desigual, dada la edad y el lugar que ocupaban las mayores dentro del plantel de Primera. Esa diferencia habría influido en la imposibilidad de la joven de expresar un consentimiento libre.

Lo que atravesó la familia

En diálogo con MDZ, la madre de la denunciante aseguró que la decisión judicial les devuelve cierta conformidad después de dos años de lucha. “No estamos contentos, pero sí más conformes con el trabajo que se hizo ahora”, afirmó.

La mujer cuestionó con dureza la actuación anterior y sostuvo que el archivo de la causa fue un golpe difícil. También señaló que la visibilización en los medios resultó determinante para que el expediente no quedara cerrado definitivamente.

Según relató, la familia atravesó un proceso desgastante, con idas y vueltas judiciales y situaciones que calificó como “vergonzosas”. Aun así, aseguró que el objetivo siempre fue evitar que este tipo de prácticas se repitan en el deporte.

También afirmó que su hija decidió hablar porque entendía que callar implicaba permitir que otras menores atravesaran lo mismo. “Si yo me callo, esto va a seguir pasando”, fue la postura que, según su madre, marcó el rumbo de la causa.

El impacto y lo que viene

El caso se originó en abril de 2023, cuando una adolescente denunció haber sido sometida a prácticas degradantes durante un rito de iniciación del equipo femenino de hockey. La causa fue archivada en mayo de 2025, pero luego reabierta por orden judicial.

Con la nueva resolución, la imputación es considerada inminente. La madre sostuvo que este paso es importante para marcar límites y generar un precedente en el ámbito deportivo, donde, según dijo, muchas situaciones similares no se denuncian.

La joven ya no continúa ligada al hockey competitivo. Según relató su entorno, el clima se volvió hostil y prefirió alejarse. Para su familia, más allá del resultado final, el proceso tiene un sentido social: que las instituciones deportivas, los clubes y la propia Justicia revisen cómo actúan ante denuncias que involucran a menores y relaciones de poder dentro del deporte.