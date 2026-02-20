El estremecedor video del femicidio en San Martín: la mató a puñaladas en su casa y la dejó morir en el patio

La víctima, Daniela Gasis (43), fue asesinada por su esposo, quien fue retenido por sus vecinos. Aunque fue trasladada al hospital, las heridas fueron fatales.

El video mostró como el femicida dejó a su esposa desangrandose en el patio de su casa.

El barrio Villa 18, en el partido de San Martín, se convirtió este jueves en el escenario de un femicidio. Daniela Alejandra Gasis (43) fue asesinada a puñaladas por su marido en el interior de su vivienda, en una secuencia que quedó registrada y muestra la crueldad del ataque: tras herirla de muerte, la dejó agonizando en el patio.

El hecho ocurrió durante la mañana, cuando los gritos de auxilio de Gasis rompieron la calma del vecindario. Los vecinos, alertados por el pedido de socorro, se acercaron al domicilio, pero se encontraron con la impactante escena.

El video segundos después del ataque Daniela presentaba múltiples heridas de arma blanca en el pecho y los brazos, signos claros de un intento desesperado por defenderse. La secuencia grabada empieza momentos después de recibir el ataque, cuando la víctima intentó salir en busca de ayuda.

femicidio san martin El femicida, identificado como Juan Ramón Díaz (42), no logró escapar. Al intentar salir de la vivienda, fue interceptado y retenido por transeúntes y vecinos, quienes lo custodiaron hasta que los efectivos policiales llegaron al lugar para efectuar la detención.