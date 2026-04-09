Video: cámaras de seguridad delataron a los autores del robo en un vivero de Maipú

El robo ocurrió en un vivero de Maipú. Dos sujetos fueron descubiertos por las cámaras de seguridad trasladando las plantas sustraídas por la vía pública.

Dos hombres fueron detenidos la madrugada de este jueves por el robo en un vivero de Maipú. Un sistema de videovigilancia permitió descubrir a los sujetos in fraganti mientras trasladaban las plantas sustraídas por la vía pública. De esa forma, se alertó a las autoridades y los malvivientes terminaron tras las rejas.

El episodio tuvo lugar pasada la 1 cuando personal de la empresa de seguridad privada NVS, especializada en videovigilancia, alertó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) sobre dos individuos en actitud sospechosa, quienes transportaban múltiples macetas con plantas.

Los movimientos de los autores del robo Embed - Robo plantas vivero Frente a ese llamativo accionar, policías de la jurisdicción interceptaron a los dos sujetos, de 20 y 24 años, quienes fueron vistos a través de las cámaras de seguridad en las inmediaciones de un vivero de calle Ozamis al 1.700, por lo que los funcionarios estimaban que robaron las plantas en ese comercio.