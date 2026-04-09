El angustiante video del nene que murió en Comodoro Rivadavia: "No quiero ir, me quiero quedar acá"

En las últimas horas, se viralizó un doloroso video de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia debido a un paro cardiorrespiratorio. La familia paterna apunta contra la madre del niño.

En el video , se puede ver a Ángel llorando y pidiendo que no la lleven a lo de su mamá. "¿Por qué no querés ir?", le pregunta Lorena, la pareja de su padre. "Porque no, me quiero quedar acá", contesta él. Luego, abraza a su padre e insiste en que no quiere irse.

Según informó el portal local ADN Sur, el examen forense preliminar reveló la presencia de lesiones internas en la zona de la cabeza. Este dato sería fundamental para determinar si el paro cardiorrespiratorio fue una consecuencia natural o el resultado de un traumatismo.

No obstante, existen múltiples muestras que serán sometidas a análisis exhaustivos. Debido a la complejidad del caso, los resultados finales podrían demorar al menos una semana.

En diálogo con el medio local ADN Sur, Lorena relató que el nene estaba a cargo de su mamá , a pesar de que el vínculo con esta sería prácticamente nulo. “Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conozca. Él me tenía como su mamá”, aseguró.

Según su testimonio, el 4 de noviembre el nene fue retirado de su entorno habitual y, tras una medida perimetral, el padre y su familia no pudieron acercarse durante tres meses.

Nene muerto Comodoro Rivadavia Facebook/Lulu Andrade

De acuerdo a sus declaraciones, el niño sufrió mucho esas semanas. “A pocos días de mudarse con su mamá, fue llorando al jardín anterior. Fue con hambre, fue gritando y no quería pintar ni dibujar, cosas que él disfrutaba”, detalló.

El domingo, día en que Ángel falleció, la familia paterna no se movió del Hospital Regional, lugar donde fue internado. "Ella (la madre) se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa”, denunció Lorena.

“Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problema en el corazón, nada”, remarcó.